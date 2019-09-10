ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية الكويت









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة، الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي.

واطمأن ولي العهد في بداية اللقاء على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

في سياق متصل استقبل ولي العهد السعودي، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الاميركية الأميرة ريما بنت بندر، و نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.