دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن الجيل السابع من أجهزة الآيباد بحجم 10.2 إنش وسعر يبدأ من 329 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل الآن عن الجيل السابع من أجهزة الآيباد الذي يأتي هذا العام بحجم أكبر في الشاشة 10.2 إنش، والذي ينطلق بنظام تشغيل iPadOS 13.

يأتي الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد اليوم بشاشة Retina، كما يدعم قلم ابل Apple Pencil ، ولوحة مفاتيح ذكية بحجم كامل، إلى جانب نظام تشغيل ابل الذي يدعم المهام المتعددة على شاشة الجهاز اللوحي.

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ويضم جهاز الآيباد الجديد رقاقة معالج A10 Fusion، كما يدعم قلم ابل Pencil2، ويأتي بمستشعرات جديدة في الكاميرة، كما يتوفر الآيباد للطلب المسبق اليوم، وينطلق للبيع في متجر ابل في 30 من سبتمبر، أيضاً تأتي خدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade على الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد، ومن المقرر أن يتوفر جهاز الآيباد الجديد بسعر يبدأ من 329 دولار.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن الجيل السابع من أجهزة الآيباد بحجم 10.2 إنش وسعر يبدأ من 329 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.