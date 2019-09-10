دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة آبل عن نسختها الأعلى في المواصفات من iPhone 11 حيث تأتي بقياسين من شاشة OLED، الأولى بقياس 6.5 بوصة وهي باسم iPhone 11 Pro Max والأخرى الأصغر حجما ً في الشاشة وهي iPhone 11 Pro.

فيما تتوفر النسخ بعدة ألوان وهي الأخضر الباهت والفضي والأبيض واللون االذهبي الذي اعتدنا رؤيته.

أما بالنسبة للمواصفات فآيفون برو يعمل برقاقة A13 عالية الجودة والتي توفر توافق متكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي المزود بها الآيفون، كما أن iPhone 11 Pro يوفر قدرة مكوث لأربع ساعات أكثر من البطارية بالمقارنة مع نسحة iPhone XS، بينما iPhone 11 Pro Max يقدم بطارية تدوم لخمس ساعات أكثر من نظيره السابق.

أما بالنسبة للكاميرات فهو يملك كاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، كاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.8 وكاميرا ultrawide بـ 120 درجة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.0 وكاميرا لتكبير بفتحة غالق f/2.4 وقدرة تكبير بصري لأربع أضعاف.

الكاميرا تعمل بشكل احترافي متكامل بالتوافق مع الميزات العالية التي زودتها بها الشركة سواء بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو حسب الشركة، في جميع الأوضاع من الضوء الخافت والرؤية الليلة حتى التصوير في المناطق المفتوحة.

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كما أن الهاتف يملك ميزة التحرير والتعديل المباشر على الفيديوهات مع دعم عدد كبير من التطبيقات أيضاً، بالإضافة لأن ميزة Audio zoom متوفرة في إعدادت الكاميرا.

بالإضافة للعديد من الميزات الأخرى التي وفرتها الشركة في هذه النسخة من مقاومة للماء وحماية أكبر من الكسر.

وفيما سيبدأ سعر iPhone 11 Pro بـ 999 دولار أما iPhone 11 Pro Max فسيأتي بسعر 1099 دولار سيتم طرحه في السوق في 20 سبتمبر الجاري.

التدوينة مؤتمر آبل: الكشف رسمياً عن آيفون iPhone 11 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية ظهرت أولاً على عالم التقنية.