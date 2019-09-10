تركيا تعزي العراق في ضحايا التدافع بكربلاء

أنقرة / نازلي يوزباشي أوغلو / الخليج 365

قدمت تركيا تعازيها إلى العراق، في ضحايا حوادث التدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إنها تلقت بكثير من الحزن أنباء سقوط ضحايا في حوادث التدافع خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء بكربلاء.

وتابع بيان الوزارة: "نقدم تعازينا القلبية إلى الشعب العراقي الشقيق، ونتمنى الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، والشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، مقتل 31 شخصا في حوادث تدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء، وإصابة 100 آخرين بجروح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.