العراق.. بارزاني يعزّي في ضحايا إحياء عاشوراء بكربلاء

أربيل / علي محمد ـ إبراهيم صالح / الخليج 365

قدم رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، تعازيه لذوي ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال إحياء مراسم دينية بكربلاء جنوبي البلاد، مؤكدا استعداد الإقليم لاستقبال الجرحى ومعالجتهم.

وقال بارزاني في رسالة، وصلت "الخليج 365" نسخة منها، "نتقدم بتعازينا إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم في كربلاء، نتيجة تزاحم الزوار المشاركين في مراسم عاشوراء، والذي أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصا وإصابة عشرات آخرين".

وأضاف "نعلن استعداد إقليم كردستان لتقديم جميع أنواع المساعدات الطبية واستقبال الجرحى".

وفي السياق، أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، أن الحكومة المحلية لن تشكل لجنة للحادث، مؤكدا أنه ناجم عن تدافع بسبب كثافة أعداد الزائرين.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي، تابعته الخليج 365، إن "الحادث وقع بسبب التدافع، وليس جراء شيء آخر".

وأضاف: "وبسبب كثافة الزائرين تعثر مجموعة كبيرة منهم أثناء تأدية مراسم ركضة طويريج".

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وأشار إلى أن "أكثر من 4 ملايين زائر أدوا مراسم الركضة هذا العام".

وتقام ركضة "طويريج" سنويا ظهر يوم العاشر من المحرم، لإحياء مراسم مقتل الإمام الحسين بن علي، سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويشارك فيها ملايين الزائرين العراقيين والعرب والأجانب، وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء، باتجاه مرقد الإمام الحسين وسط المدينة القديمة، بطول يصل كيلومترين، ويزداد المشاركون فيها عاما بعد آخر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع ضحايا حوادث التدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء، إلى 31 قتيلا و100 جريح.

ويقيم العراقيون الشيعة مآتم ومجالس عزاء في بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد، ذات الكثافة السكانية الشيعية، إحياء لذكرى وفاة الإمام الحسين خلال شهر المحرم من كل عام.

ومعركة كربلاء أو "واقعة الطف"، استمرت 3 أيام وختمت في 10 من المحرم سنة 61 هـ، بين أتباع الحسين بن علي بن أبي طالب من جهة، وجيش يزيد بن معاوية من جهة أخرى.

ويرتدي أغلب الزائرين ملابس سوداء ويرفعون رايات حمراء وأخرى سوداء، دلالة على التأييد للإمام الحسين وأهل بيته، مع إطلاق هتافات "هيهات منا الذلة"، وهي جملة قالها الإمام الحسين قبل مقتله بواقعة الطف بكربلاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.