الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

الرياض/ الخليج 365

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، وصل اليوم، إلى الرياض في زيارة رسمية.

وأوضحت أنه التقى خلالها بالعاهل السعودي حيث سلمه رسالة من أمير الكويت.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل حول فحوى الرسالة التي تأتي في وقت يعالج فيه أمير الكويت بأحد مستشفيات الولايات المتحدة، وحديث رسمي كويتي عن تفاؤل بحل الأزمة الخليجية.

كما التقى بولي العهد االسعودي، محمد بن سلمان، حيث اطمأن على صحة أمیر الكويت، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بین البلدین، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

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وفي وقت سابق اليوم، استقبل نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، نواف الأحمد الجابر الصباح، السفير السعودي ببلاده سلطان بن سعد بن خالد وجرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والإثنين، قال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن بلاده متفائلة أكثر بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع.



وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.

والأحد، أعلنت الكويت، أن أمير البلاد، دخل أحد المستشفيات الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة لم تحدد طبيعتها.

والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.



وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح"، من دون تفاصيل.

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