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الخليج - رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، وأن بولتون تقدم باستقالته، صباح اليوم الثلاثاء
فيما كذب جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، رئيسه بشأن استقالته، أو إقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين تشارلى كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد استقالة بولتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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