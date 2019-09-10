رينارد : الانضباط عنواني ..وملتزم بكلمتي سنتأهل بصدارة المجموعة

قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنه لم يتفاجأ من أداء المنتخب اليمني فهو فريق متطور وشاهدته في كأس آسيا الأخيرة.

وفرط المنتخب السعودي في الفوز أمام نظيره اليمني واكتفى بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد البحرين الوطني ، لحساب منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

سجل للأخضر هتان باهبري (23) وسالم الدوسري (48) ولليمن محسن قراوي (8) وعمر الداحي (37) .

ولم ينجح رينارد في تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية له مع المنتخب السعودي كما أنه اكتفى بالتعادل 1-1 في المباراة الودية أمام منتخب مالي تحضيرا لمواجهة اليمن .

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : المباراة كانت صعبة ولو استغل سالم الفرصة كان تغير الوضع .

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وأشاد رينارد بهدف اليمن الأول ، وقال : هف جميل والشوط الاول لم يكن مقنع بالنسبة لي ، وفي الشوط الثاني عدلنا النتيجة ولكن لم نتمكن من تسجيل الفوز .

وأوضح رينارد : خلال أسبوع لم استطع تغيير الكثير ومستقبلاً مع العمل سيختلف الوضع وسنتمكن من تحقيق هدفنا .

وكشف رينارد : مجموعتنا صعبة، ولازلت عند كلمتي.. نسعى للتأهل بصدارة المجموعة .

وقبل مبارا ةاليمن استبعد رينارد لاعب الوسط محمد كنو من القائمة نهائياً ، وقال : استبعدت محمد كنو لعدم انضباطه.. أنا رجل أفعل ما أقول.. الانضباط عنواني ، يجب ان تفرض الانضباط على الجميع.

في المقابل ، قال سامي النعاش مدرب اليمن: نقول لأنفسنا مبروكين على النقطة من المنتخب السعودي الذي يعتبر من أفضل المنتخبات الآسيوية.