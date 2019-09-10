الأخضر يتعثر ويكتفي بنقطة أمام منتخب اليمن

تعثر المنتخب السعودي أمام مضيفه المنتخب اليمني عقب تعادلهما الإيجابي 1-1، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد البحرين الوطني، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وفاجأ المنتخب اليمني نظيره السعودي بعدما قدّم أداءً مميزاً حيث احتاج 8 دقائق فقط حينما تمكن مهاجمه محسن محمد من افتتاح التسجيل بعدما لعب كرة مقصية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الأخضر العودة وانتظر حتى الدقيقة 23 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق اللاعب هتّان باهبري الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليضع الكرة في الشباك.

وكاد لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم. وعند الدقيقة 37 تمكن لاعب المنتخب اليمني عمر الضاحي من تسجيل الهدف الثاني والذي انتهى عليه شوط المباراة الأول.

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وفي الشوط الثاني كثف الأخضر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للمهاجم عبدالله الحمدان الذي سدد كرةً قوية ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 48 تمكن لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من الحارس ليضعها في الشباك.

وكثف الأخضر هجومه وكاد لاعبه عبدالفتاح عسيري أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية زميله سالم الدوسري برأسه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى نقطة ليبقى في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد المنتخب اليمني إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن منتخب سنغافورة المتصدر.