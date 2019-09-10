طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية يحققون المركز الثالث في هاكاثون حلول أمن المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

حقق فريق SEU من كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة السعودية الإلكترونية المركز الثالث في مسابقة “هاكاثون سايبر سيبر”، والتي أقيمت على مدى يومين في الرياض، وبتنظيم شركة Virtuport وبرعاية شركة الاتصالات المتكاملة، حيث طُبقت آلية تحكيم إلكترونية تم بها تقييم الفرق المشاركة وفقاً للنقاط المكتسبة من مراحل التحدي المتنوعة.

وذلك خلال مشاركة الكلية في مؤتمر حلول أمن المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 والذي عقد في الرياض من 9-10 سبتمبر 2019 وهو يعتبر تمريناً تعليمياً يهدف إلى تزويد المشاركين بتجربة فعلية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن تنفيذ أنواع الهجمات التي تتم في العالم الفعلي والاستجابة لها.

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من جانبه بارك عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية الدكتور عبد العزيز بن عبدالله البشر للطلاب الفائزين، معبراً عن سعادته بهذا الإنجاز، ومبينا أن ما تحقق لطلبة الكلية من مراكز متقدمة يعود لفضل الله عز وجل ثم لدعم سعادة مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل وتسخيره كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الطلبة ومساعدتهم على التميز والإبداع، وما قامت به الكلية من توفير دورات تدريبية متنوعة لتطوير مهارات الطلاب، لتعود بالنفع على مسيرتهم العلمية والعملية، والمساهمة في خدمة وطنهم بطرق احترافية؛ لتعزيز مجتمع تقني متقدم يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف أن الكلية حرصت على المشاركة في هذه المنافسة إيمانًا بقدرة طلبتها في تحقيق المراكز المتقدمة من بين نظرائهم في الجامعات الأخرى، مؤكداً على تميز الطلاب وارتفاع مستواهم العلمي، وهذا ساهم في حصول الكلية مسبقاً على عدة مراكز متقدمة في المسابقات الحاسوبية المختلفة.

وأبان الدكتور البشر أن مثل هذه اللقاءات العلمية تساهم في الرفع من مستوى طلبة الجامعات، وتمكنهم من التعارف وتبادل الخبرات فيما بينهم، حيث تُعد الحاضنات الأساسية لإنتاج الابتكارات وتقديمها للمجتمع المعرفي، وإبراز المواهب الشابة في البلاد، والكشف عن طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم من أجل إكمال مسيرتهم التطويرية في سبيل بناء الوطن وتحقيق رؤيته. ومن هذا المنطلق فقد شاركت كلية الحوسبة والمعلوماتية بفريقين في المسابقة، فريق للطلاب بإشراف الدكتور موسى توفيق الأخرس، وفريق للطالبات بإشراف الدكتورة سهى عبد الله الهلالي. وقد مثّـل الجامعة كوكبة من الطلاب والطالبات المتميزين وتكون فريق الطلاب من كل من الطالب/عبد الرحمن محمد الباتل والطالب/ علي أحمد سهلي والطالب/ إبراهيم أحمد النعمان والطالب/ عبد العزيز محمد القميزي والطالب/ عبد الله سلمان المطيري، وتكون فريق الطالبات من كل من الطالبة/ آمال غازي العتيبي والطالبة/ داليا فيصل عبد الحميد والطالبة/ يسرا حمد العتيبي والطالبة/ آلاء أيمن مغربل