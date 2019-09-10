شاهد.. آبل تكشف سر انبعاث قوس قزح من مقرها 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

انبعاث ألواان قوس قزح من مبني آبل

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت شركة آبل عن سر انبعاث ألوان قوس قزح من داخل مقرها الزجاجي Fifth Avenue في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث أوضحت أن الأمر متعلق بطبقة ملصقة على الزجاج وستتم إزالتها بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد آيفون 11، والمقررة إقامته اليوم الثلاثاء.

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وأشارت آبل إلى أن التصميم الملون، الذي أثار فضول سكان المنطقة المحيطة في فرع الشركة، لن يستمر كثيرًا، فهو تصميم مؤقت، وسيزول بمجرد إطلاق هاتفها الجديد.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت عن إقامتها حفل إطلاق هواتف آيفون الجديدة على مسرح ستيف جوبز مساء الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، وذلك بمقرها العملاق Apple Park.

يُذكر أن التقارير السابقة أكدت قدوم الهواتف الجديدة بتصميم ثوري من جهة الكاميرا الخلفية، التي ستأتي بثلاث عدسات وتصميم مربع، إلى تقديم ميزة الشحن العكسي، التي ستسمح للمستخدمين بإمكانية شحن مختلف أجهزتهم لاسلكيًا بوضعها على ظهر هواتف آيفون الجديدة.