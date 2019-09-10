أوبك: وزير الطاقة السعودي الجديد أكد عدم تغير سياسة بلاده

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موسكو - سبوتنيك. وقال باركيندو، اليوم الثلاثاء، متحدثا للصحافيين ردا على سؤال حول مدى تأثير التغيرات الأخيرة في قطاع الطاقة السعودي على سياسة الرياض في مجال النفط:
© AFP 2019 / JOE KLAMAR
هذا وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفاً له.
وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة "أوبك" باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.
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