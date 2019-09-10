رسميا.. السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المسجد الحرام بمكة المكرمة

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "المرسوم الملكي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

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من جانبها، ذكرت عن شركة "باب العمرة"، المعتمدة من وزارة الحج السعودية، أنه تم إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال، واستبدالها برسم 300 ريال (80 دولارا) يضاف على طلبات العمرة.

وأضافت الشركة بأن رسوم العمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال (133 دولارا) كتكلفة نهائية، والتي تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية وقيمة الباقة الأساسية وضريبة القيمة المضافة ورسوم متنوعة.

ووفقا لبيانات وزارة الحج السعودية فقد بلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر.

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