شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد حرص حكومته على خلق شراكة مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على خلق شراكة وعلاقة أكثر إيجابية مع الأمم المتحدة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن حمدوك استقبل اليوم،الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونانقا، الذي هنأ حمدوك بتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وعبر أونانقا عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية، موضحا أن تلك التطورات ستنعكس إيجابا على السودان بشكل خاص وأفريقيا على وجه العموم.
وأكد استعداد الأمم المتحدة لمساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية.
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