شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث وفاة طالب مدرسة بشر بن الوليد في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان "الحزن" سيد الموقف رغم محاولات المعلمين كتم أثر الفاجعة بقلوبهم، وإظهار عبارات الترحيب بالطلاب؛ في محاولة يبدو أنها لم تكن مجدية لنسيان ما حدث بالأمس أمام أعينهم.

ونقل موقع سبق الإخباري السعودي أن مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن- غربي الرياض، التي شهدت أمس حادثة وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله، وكان في مقدمة المسئولين قائد المدرسة الذي تظهر عليه مظاهر الحزن والهَمْ نظير فقده أحد طلابه.

وذكر الموقع، أن الطالب الذي يُدعى "مُعتز"؛ ويدرس بالصف السادس الابتدائي؛ كان قد خرج بمعية زملائه لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، بحضور 4 مراقبين من المعلمين، وشُوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن أقدار الله حلّت سريعاً دون شجاراً كبيراً، كما يُروّج في الشبكات الاجتماعية.

Advertisements

ورَصدتْ مسرح الحادثة بالساحة الخارجية، الذي كان يفتقد مظلات تحمي الطلاب البالغ عددهم 800 طالب تقريباً؛ من أشعة الشمس الحارقة في أثناء خروجهم لتناول وجبة الإفطار، وسَط معلومات تؤكد مخاطبة المدرسة مراتٍ عِدة لإدارة التعليم؛ وطلبها توفير ذلك، إلا أن هذه المطالب لم ترَ النور حتى الآن.

فيما وصلت لجان متابعة وتحقيق لتقصّي الحقائق ومعرفة أسباب الوفاة، بعد بيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض "علي الغامدي"؛ ليلة أمس، بوقوف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيًّا على الحادثة، وتشكيل المدير العام للتعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفقًا للمصادر المطّلعة؛ فإن الجهات الأمنية قامت بالتحفّظ على عدد من الطلاب المتهمين، بعد مباشرتها للحادثة وتلقيها بلاغًا بذلك، وسط حضور الأدلة الجنائية ومباشرة مهام عملها.

وكانت المدرسة شهدت أمس وفاة طالب ابتدائي إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد بضاحية لبن، ووفقًا للمعلومات فإن الطالب الذي يدرس بالصف السادس، ويبلغ 12 عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة .