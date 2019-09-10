بالفيديو والصور... إجلاء نتنياهو من تجمع انتخابي بعد إطلاق صواريخ من غزة

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، وتم على إثرها إجلاء نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي.

كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، أن رئيس مدينة أشكلون شمال قطاع غزة، قرر فتح الملاجئ والمخابئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي جاءت على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي أشكلون وأشدود جنوبي إسرائيل.