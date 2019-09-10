إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

القدس– سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "التقرير الأولي تم تفعيل الإنذار في مدينتي عسقلان وأشدود".

وأضاف أدرعي بأن "التفاصيل قيد المراجعة".

وأطلقت صافرات الإنذار بعد رصد منظومة القبة الحديدية للإطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل.

كما أعلنت بلدية أسدود فتح جميع الملاجئ في كافة أنحاء البلدة.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.