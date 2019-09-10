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أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء بتغريدة على "تويتر"، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أكد خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون بين البلدين يجب أن يستمر، وقال:
© REUTERS / Hamad I Mohammed
وأضاف "كما تعلمون، ستتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في شهر أكتوبر، وهناك الكثير من الاستعدادات، ومهمتنا الآن هي جعل هذه الزيارة ناجحة وذات مغزى".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
وأكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك للأمير عبد العزيز بن سلمان: التعاون يجب أن يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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