الوزراء العرب: أمن مصر المائي هو الأمن القومي العربي

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ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لأول مرة يشهد تضامنا عربيا بشأن الأمن المائي المصري.
© AFP 2019 / FETHI BELAID
شكري [وزير الخارجية المصري] أحاط المجلس الوزاري العربي بنتائج المفاوضات مع إثيوبيا، وعلى الجانب الآخر استمع الوزراء العرب باهتمام كبير لتلك الإحاطة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وقوف الدول العربية بجوار دول محددة لعضوية مجلس الأمن، وهي الدول التي تقف مع القضايا العربية.
يشار إلى أنه انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، برئاسة العراق، والتى مثلها وزير خارجيتها، محمد على الحكيم، خلفا للصومال، والتى مثلها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، أحمد عيسى عوض، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، والمفوض العام لوكالة "الأونروا"، بيير كرينبول.
وتضمن جدول أعمال الدورة العربية عدة بنود رئيسية، جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (151-152)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
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