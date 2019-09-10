- 1/2
- 2/2
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" على هامش الاجتماع، أن "القرار صدر دون التحفظ من أحد، وهو ما يعني أن الإجماع العربي على الحد الأدنى بشأن ليبيا متوافق عليه، وأن مجلس الجامعة لا يريد التدخل الخارجي في ليبيا، وأنه يريد الحل السياسي لا العسكري".
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وبشأن دور البعثة الأممية، قال طاهر: "البعثة الأممية تحاول لكن المشكلة صعبة وشائكة، والدكتور غسان سلامة يعمل دون كلل ويحاول أن يصل إلى عقد المؤتمر الوطني الليبي لوضع الخطوط العريضة التي يرتضيها الشعب الليبي ويحتضنها المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر "تويتر": "التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا".
وأكد سلامة خلال اللقاء "أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا".
وأضافت البعثة أن أبو الغيط "رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق الليبية: الجامعة العربية تستبعد الحل العسكري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.