تعاون تكنولوجي بين الامارات واستونيا









اسماء السيد - ابوظبي: وقّعت هيئة أبوظبي الرقمية وحكومة استونيا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية وتفعيل أطر التعاون في التكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار تعزيز الشراكة في التحول الرقمي في البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال كريستي كاليولايد رئيسة إستونيا لوفد من هيئة أبوظبي الرقمية برئاسة روضة سعيد السعدي، المديرة العامة للهيئة، في قصر الرئاسة الإستونية.

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واطّلع الطرفان خلال اللقاء على "أفضل الممارسات والتجارب الرائدة وأهم المستجدات ذات الصلة بإثراء تجربة المتعامل وتطوير الحلول الرقمية والبيانات والتقنيات الحديثة وفي مقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية"، وفقا لبيان إماراتي.

وأكّدت السعدي أن الزيارة "شكّلت فرصة مثالية للاطلاع على ملامح إحدى أهم التجارب الحكومية الناجحة في مجال التحول الرقمي".

وأشارت إلى أنّ مذكرة التفاهم تأتي "تجسيداً لالتزام الهيئة بتوطيد جسور التعاون العالمية الناجحة في مختلف دول العالم، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات المبتكرة".