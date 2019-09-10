دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هواتف iPhone 11 والسعة التخزينية ظهر على التقنية بلا حدود.

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن إصدارات ابل هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 11، وفي تسريبات جديدة رصدت الآن قدمت تفاصيل عن مستوى تسعير هواتف iPhone 11 والسعة التخزينية في الإصدارات الجديدة.

قدمت التسريبات حتى الآن نظرة واضحة عن التصميم المتوقع لإصدارات ابل هذا العام من هواتف iPhone 11، مع التصميم الجديد للكاميرة الخلفية الذي يأتي بالتصميم المربع وإعدادات متعددة للكاميرة، كما جاءت تسريبات أخرى بتفاصيل عن معالج R مساعد يقدم من ابل في هواتف iPhone 11.

ولعل أحد أهم التسريبات التي يترقبها الكثير من المستخدمين في مستوى تسعير إصدارات ابل هذا العام، حيث رصدت تسريبات مصورة للعرض التقديمي لابل في تايوان، والتي تستعرض السعة التخزينية في هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max ومستوى تسعير الإصدارات الثلاثة.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي هاتف iPhone 11 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت بسعر 749 دولار أو 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار أو 256 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

بينما يأتي هاتف iPhone 11 Pro بحجم 5.8 إنش، وهاتف iPhone 11 Pro Max بحجم 6.5 إنش في الشاشة بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، ثم نموذج بسعة 256 جيجا بايت وأيضاً نموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت، على أن يبدأ سعر هاتف Phone 11 Pro من 999 دولار كما يرتفع السعر 100 دولار مع كل سعة أكبر.

Advertisements

من جانب أخر تشير التسريبات إلى خطط ابل لبدء شحن إصدارات Pro في 20 من سبتمبر، إلا أن التسريبات لم تؤكد على موعد توفر هاتف iPhone 11 في الأسواق.

أيضأً تأتي إصدارات Pro من الهواتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل لكل مستشعر، بينما يأتي الإصدار الرئيسي iPhone 11 بكاميرة خلفية مزدوجة.

يذكر أن العرض التقديمي يشمل تفاصيل عن ساعة ابل Series 5 وسماعة AirPods اللاسلكية، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر ابل الرسمي للكشف عن تقنية عملاق التكنولوجيا هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هواتف iPhone 11 والسعة التخزينية ظهر على التقنية بلا حدود.