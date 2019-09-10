أتى الدور ليتحدث تيم كوك عن خدمة البث الخاصة بشركته + Apple TV وعدداً من العروضات الحصرية التي ستقدمها الخدمة على رأسها The Morning، حيث أن العرض التسويقي له وصل لـ 100 مليون مشاهدة حتى الآن.
فيما ستوفر الشركة اشتراكاً مجانياً لمدة عام كامل لمشترين أجهزة الشركة الجديدة سواء من الآيفون والآيباد وآبل تي في.
وسيبلغ سعر الخدمة الشهري للخدمة بكافة العروضات الحصرية التي ستقدمها 4,99 دولار شهرياً وستتوفر الخدمة في أكثر من 100 بلد حول العالم.
التدوينة مؤتمر آبل: خدمة + Apple TV ستأتي في الأول من نوفمبر بسعر 4,99 دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.