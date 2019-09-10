دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OPPO A9 للعام 2020 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Oppo عن أحد إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة OPPO A9 للعام 2020 الذي يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

انطلق هاتف OPPO A9 للعام 2020 اليوم، بحجم شاشة 6.5 إنش مع جودة عرض HD بلس، وأبعاد بنسبة 89%، مع نتوء القطرة الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل تدعم نمط تجميلي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

ويضم هاتف OPPO A9 للعام 2020 رقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6.0.1، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت في microSD.

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أيضاً ينطلق الهاتف مع كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portraits، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تأتي الكاميرة بنمط متطور للتصوير الليلي Ultra Night Mode 2.0، و EIS، أيضاً يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos في الصوتيات مع اثنان من المكبرات الصوتية ستريو وتقنية Game Boost 2.0 للألعاب، ويأتي الهاتف أيضاً بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن المعاكس، ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A9 للعام 2020 بألوان متدرجة من الأزرق، والأخضر إلى جانب اللون البنفسجي.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OPPO A9 للعام 2020 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.