شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلى: نتنياهو يعتزم ضم الضفة الغربية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول إسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينوى الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤول الإسرائيلى أبلغه أن البيان الذى سيدلى به نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء يتعلق بنيته تنفيذ عمليات ضم فى الضفة الغربية المحتلة ، مضيفة أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك.

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وعلى جانب أخر، قدم حزب "أزرق - أبيض"، اليوم، التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضى حنان ميلتسر، بطلب إصدار أمر يمنع وسائل الإعلام من البث المباشر لتصريح نتنياهو.