شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: لا تغيير فى السياسة تجاه إسرائيل والأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مسؤول أمريكى اليوم الثلاثاء أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال ثابتة دون تغيير، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه ينوى ضم غور الأردن من الضفة الغربية إذا فاز فى الانتخابات المقبلة.

وقال المسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب عندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض يدعم خطة نتنياهو "لا تغير فى السياسة الأمريكية فى هذا التوقيت".

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وأضاف "سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضى قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة".