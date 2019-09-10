أبو مازن ردا على تهديدات نتنياهو بضم غور الأردن: تناقض الشرعية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ، مساء يوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى ستنتهى، حال نفذ بنيامين نتنياهو تهديداته بفرض سيادته على أى جزء من الأرض الفلسطينية.
وقال أبو مازن ، فى تصريحات نقلتها وكالة وفا إن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأى جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأضاف أبو مازن: "من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
جاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت ، وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.
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