شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونس ترفض خروج المرشح الرئاسى نبيل القروى على "التليفزيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، مطلب قناة "الجوار" التونسي، بخصوص إجراء حوار تلفزيونى مع نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية تطبيقًا لقوانين السجون بتونس .

يذكر أن نبيل القروي تم إيداعه السجن على خلفية شكوى رفعتها منظمة "أنا يقظ " اتهمته فيها بالفساد وغسيل الأموال.

Advertisements

وكان سامي الفهرى الإعلامى التونسى، نشر أمس الإثنين ، مراسلة من رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، يأذن فيها لقناة الحوار التونسي بإجراء حوار مع المرشّح للرئاسة الموقوف، نبيل القروي.

ويأتي قرار رئيس هيئة الانتخابات على إثر طلب تلقّاه من القناة لإجراء الحوار مع القروى تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشّحين وفق نص المراسلة.