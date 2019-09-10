شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يؤكدان ضرورة تفعيل العمل العربى لصيانة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه الأمة، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم،الثلاثاء، في القاهرة، على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث بحثا التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح العربية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

Advertisements

وأشار الوزيران إلى أن البلدين يسيران على طريق واضح بتعزيز شراكتهما التي انطلقت على أرض صلبة من الإرادة في تكريس الشراكة الاقتصادية والتنموية والتنسيق السياسي بتوجيه ومتابعة مباشرين من قيادتي البلدين الشقيقين.

وهنأ الصفدي، الحكيم على توليه رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.