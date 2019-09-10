شكرا لقرائتكم خبر عن عشراوى: ضم إسرائيل غور الأردن "سرقة للأراضى وتطهير عرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت المسؤولة الكبيرة فى منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن فى حال إعادة انتخابه، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولى" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

وقالت عشراوي في تصريح لوكالة فرانس برس: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة... في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا".

وأضافت: "إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".

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تصريحات عشراوي جاءت بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".