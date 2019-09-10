شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإستونيا تبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم،الثلاثاء، بأبوظبي، مع رئيسة إستونيا كريستي كاليولايد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبوظبي وإستونيا، والارتقاء بها إلى مستويات تجسد الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. كما اتفقا على دفع العلاقات قدما على صعيد تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبها، أشادت رئيسة إستونيا بما حققته الإمارات من تطور وتقدم كبيرين في مختلف المجالات، معربة عن شكرها للإمارات على استضافتها للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري ويعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأعربت عن رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية لدى الطرفين.