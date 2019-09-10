حمدوك: حريصون على خلق شراكة مع الأمم المتحدة

الخرطوم/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن حكومته حريصة على خلق شراكة وعلاقة أكثر إيجابية مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك لدى لقائه، الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت أونانقا، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ولم تشر الوكالة إلى موعد وصول المسؤول الأممي ومدة زيارته.

وعبر المسوؤل الأممي عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية في السودان.

وأضاف، حسب ذات المصدر، إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية سينعكس إيجابيًا على السودان بشكل خاص وإفريقيا على وجه العموم.

Advertisements

وأكد استعداد الأمم المتحدة لمساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية.

وأدت الحكومة الجديدة في السودان، الأحد، اليمين الدستوري، وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

والخميس أعلن حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة بـ18 وزيرا.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في 17 أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.