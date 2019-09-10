“أكاديميات ” مؤتمر الابتكار وتجديد المكتبات إثرائي وجاء في وقته

ندى البركاني

أشادت ليلي يوسف مدير عام مكتبات جامعة دمياط بالجهود المقامة بمركز الملك سلمان في المؤتمر و التنظيم الذي جعل من المشاركين يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من الجلسات العلمية و خاصة من ناحية الشرح الموجز و المقدم من المشاركين في الجلسات المقامة في المؤتمر و الخدمات التي قدمت للضيوف من مطار المدينة حتى المؤتمر .

و قالت د. نجلاء عبدالعظيم مديرة المكتبات الجامعة الكندية بالقاهرة أن أهمية المؤتمر من طبيعة أهمية المكتبات في خدمة المجتمع لأن المكتبات المنظمة تقدم خدمات في المقام الأول للمجتمع فالمؤتمر لا يخص قطاع المكتبات انما يتناول الجديد و الابتكار في مجال المكتبات و بذلك يغير نظرة المجتمع للمكتبات على أنها مجال صامت لا يتغير ولا يواكب التطور التقني ، فهو يقدم كل جديد في مجال المكتبات .

ومن الجلسات العلمية اليوم فقد استفدت جداً من تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد و ما هو جديد في مجال حفظ الكتب النادرة و القديمة وكيفية استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات المكتبات وهذه تأخذ بعين الاعتبار في كل دول العالم .

و اكدت د .شيماء فاروق شعلان من جامعة المنوفية أن أهمية المؤتمر تكمن في تقديم كل جديد في عالم المكتبات و طرق حفظ المعلومات و هذا ما نحتاجه نحن و خاصة في المجتمع الاكاديمي ، فالمؤتمر اقام بجلسات اليوم الأول عن كيف يكون الابتكار و الابداع في المكتبات و كيفية تقديمها و الاستفادة منها ، فتطور المكتبات سيجعل الاقبال عليها أكثر من فئات المجتمع وليس فقط الباحث .

و أتمنى تكثيف مثل هذه المؤتمرات في مجال المكتبات حتى نواكب كل جديد و كل خدمة و تقنية تطرح و تستطيع المكتبات الاستفادة منها .