تعليم الخرج يختتم البرنامج التدريبي في (الخدمات الانتقالية لذوي الإعاقة )

الخليج - عبدالرحمن الشهري اختتم تعليم الخرج ممثلاً بقسم التربية الخاصة البرنامج التدريبي في “الخدمات الانتقالية لذوي الإعاقة ” والمقام بمركز التربية الخاصة وبالتعاون مع مركز التدريب التربوي وقدمته رئيسة قسم التربية الخاصة الأستاذة تهاني بن راشد الربيع والذي استهدف مشرفات وقائدات ومعلمات التربية الخاصة . واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام من ٩ محرم وحتى ١١ من محرم وتناولت فيه الأستاذة تهاني الممارسات الحديثة في كيفية تقديم الخدمات التي تسهل انتقال ذوي الإعاقة من المدرسة للعمل وزيادة مشاركتهم الفاعلة في المجتمع من خلال الانتقال الناجح والمخطط له بعناية ومن مرحلة مبكرة وسبل تحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة .

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