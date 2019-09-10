“سند محمد بن سلمان” يصرف العطاء للمتقدمين على الدفعة الخامسة من مبادرة “سند الزواج

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية اليوم (الثلاثاء) عن صرف عطاءات المتقدمين على الدفعة الخامسة من مبادرة “سند الزواج”. وتمنى البرنامج للمستفيدين من الشباب والفتيات حياة سعيدة ملؤها المسرات. وتُعد مبادرة “سند الزواج” عطاءً غيرَ مستردّ، يُقدَّم فيه الدعم المادي والمعرفي لحديثي الزواج، بشرط ألا يكون عقد الزواج قد مضى عليه أكثر من عام عند التقديم. مصادر متطابقة

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