مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ 100 مريض بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج - واس قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 100 مريض بواقع 269 جلسة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في لبنان.

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