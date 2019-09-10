الان تتابع شاهد .. بث مباشر .. أبل تكشف عن 3 هواتف جديدة عملاقة في المؤتمر السنوي #iPhone11 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
تتجه أنظار العالم، وخاصة المهتمين بأخبار التقنية والهواتف النقالة إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستكشف فيها شركة “أبل” في مؤتمرها السنوي عن هاتفها الجديد “آيفون 11“ بالإضافة إلى أحدث منتجاتها.
وتوقعت مواقع مختصة بالتقنية أن تكشف شركة “أبل” عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون هي آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 آر.
ومن المحتمل أن يتضمن مؤتمر أبل السنوي تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.
ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكنكم متابعته مباشرة من هنا:
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