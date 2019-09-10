قرقاش يحسم الجدل حول وجود خلافات بين الإمارات والسعودية بشأن "أزمة عدن"

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ووصف قرقاش، الأزمة الواقعة حاليا في جنوب اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن بـ"الدقيقة".

قال قرقاش في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع "وزراء الخارجية العرب" في جامعة الدول العربية إن "التصريحات الخاصة للإمارات، ينبغي أن تؤخذ من مصادرها الرسمية فقط، لأن ما يروج عن وجود خلافات ليس له أساس من الصحة".

وتابع "دولة الإمارات ملتزمة التزاما كاملا بالتحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وملتزمين بكل أهداف التحالف".

واستمر "اليمن يمر حاليا بأزمة دقيقة، بسبب ما يحدث في الجنوب، لكن هناك حاليا حوار بين أيدي أمينة، تقوده السعودية".

واستطرد "من المهم حاليا توحيد الصف، وتوجيه الهدف الأساسي لمواجهة الحوثيين".

وقال قرقاش:

"نحن لأول مرة نشهد تحالفا عربيا ليس به أي وجود دولي، ومر هذا التحالف باختبارات صعبة في أكثر من 4 سنوات في جبهات القتال، لكن أهدافه واضحة لعودة الحكومة والشرعية اليمنية، وتثبيت مؤسسات الدولة واستعادتها".

وأتم بقوله "نضع حاليا ثقتنا الكاملة في قدرة المملكة العربية السعودية، في توحيد الصف، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، لذلك لا ينبغي أن يتلفت أي شخص إلى مثل هذه التقارير، التي تتحدث عن وجود خلافات مع السعودية".

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء أعمال الدورة العادية الـ 152، برئاسة العراق خلفا للصومال، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

الحرب في ليبيا

وتحدث الوزير الإماراتي عن الحرب الدائرة في ليبيا، بقوله:

"الموقف الإماراتي الذي نحمله في كل المحافل الدولية، لصيق بموقف مصر في ليبيا".

وأوضح "يرتكز الموقف على ضرورة عودة الحوار السياسي والعملية السياسية، توقف العمليات العسكرية الحالية، بجانب معالجة التطرف وسيطرة الميليشيات على العاصمة".

وأردف "التعاون مع الموقف المصري، ضمن أولوياتنا الحالي في ليبيا".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.