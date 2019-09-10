العاهل الأردني يقوم متخفيا بزيارة "دائرة الأراضي"

قالت صحيفة "السوسنة" الأردنية، إن الملك عبد الله الثاني، قام متخفيا بزيارة إلى دائرة الأراضي، مشيرة إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أعلن العاهل الأردني، أنه سيقوم بعدة زيارات مفاجئة، إلى مؤسسات خدماتية، خلال الفترة المقبلة.

ويرجع تاريخ تأسيس دائرة الأراضي إلى عام 1857، وكانت معنية بتسجيل الأراضي، وأطلق عليها في ذلك الوقت "مصالح تسجيل الأراضي"، وقامت خلال السنوات اللاحقة بأعمال المساحة وتسوية الحقوق والأمور التسجيلية، بحسب موقع "دائرة الأراضي والمساحة" على الإنترنت.

وتوسعت الدائرة في فتح مديريات التسجيل إلى أن أصبح عددها 32 مديرية تسجيل تغطي جميع أنحاء المملكة.

كما انتشرت فرق التسوية وعددها فرقتان تقوم بأعمال المسح وتحضير نقاط المثلثات التي تخدم أعمال الدائرة.