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بعد اعتقال مواطنين... تحرك رسمي أردني واستدعاء السفير الإسرائيلي

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أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، لمطالبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن "الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين وأنها استدعت اليوم السفير الإسرائيلي في عمان وطالبت بالإفراج الفوري عنهما وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهه لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية".

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تسعى عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح المعتقلين.

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وبين المتحدث الأردني أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد له، والاطلاع على ظروف الاحتجاز.

ولفت أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي استطاعت اليوم الثلاثاء العودة إلى أراضي الأردن عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

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