التحالف الدولي ينفذ ضربات موجعة لـ"داعش" شمالي العراق (صور+فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

"بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة، وخلال عملية نوعية في المنطقة المحصورة بين كنعوص العليا، وكنعوص السفلى في محافظة صلاح الدين "شمال العاصمة بغداد"، انطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تفتيش، وتطهير لهذه المنطقة، وعبور نهر دجلة باتجاه الأهداف في منطقة الهيجل".

وأضافت الخلية، أن العملية انطلقت بإسناد طيران التحالف الدولي بعد أن وجه ضربات موجعة عالج من خلالها 37 هدفا.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن مزيدا من التفاصيل سيعلن لاحقا.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم أمس الاثنين، إن قواته، مدعومة بالتحالف الدولي، قتل 15 مسلحا من تنظيم "داعش"، في عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان أطلعت عليه "سوتنيك"، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين، أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من ضمنهم انتحاريين، وإلقاء القبض على 9 آخرين بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات "داعش" الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

وأضاف النعمان، أنه تم "تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

وتقوم القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي باستهداف خلايا "داعش" في مختلف المناطق العراقية.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المراحل الأربع من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".