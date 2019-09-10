نشر الصحفي الإسرائيلي، بارك رافيد، المذيع والكاتب في القناة الـ"13" العبرية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول رفيع المستوى، أن نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية. وقال رافيد في تغريدته: قال لي مسؤول إسرائيلي أن إعلان نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية. Advertisements وتابع باراك رافيد، الإعلامي الإسرائيلي: ومكتب نتنياهو لم يعلق على الخبر. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابا مساء اليوم، الثلاثاء؛ حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي إسرائيلي: نتنياهو ينوي تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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