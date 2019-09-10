أردوغان: لا يمكن لتركيا أن تتحمل موجة نزوح أخرى من سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إنه من غير الممكن أن تتحمل تركيا موجة نزوح أخرى من سوريا. © Umit Bektas مخيم غازي عنتاب للنازحين السوريين على الحدود السورية- التركية، أرشيفأردوغان: لا يمكن لتركيا أن تتحمل موجة نزوح أخرى من سوريا يتبع..

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