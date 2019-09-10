شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد فى جدة، استعراض المستجدات الإقليمية.

Advertisements

ونقل وزير الشئون الخارجية الموريتانى، تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا لولى العهد السعودى.