اخبار الخليج

ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

 

وذكرت وكالة الأنباء واس، أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد فى جدة، استعراض المستجدات الإقليمية.

Advertisements

 

ونقل وزير الشئون الخارجية الموريتانى، تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا لولى العهد السعودى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا