شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد فى جدة، استعراض المستجدات الإقليمية.
ونقل وزير الشئون الخارجية الموريتانى، تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا لولى العهد السعودى.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتانى العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.