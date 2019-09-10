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وزير الخارجية السعودى يزور قبرص غدا لبحث الأوضاع فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية المملكة العربية إبراهيم بن عبد العزيز العساف سيقوم بزيارة رسمية إلى قبرص يوم غد الأربعاء، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القبرصية- أن العساف سيلتقي مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس غدا في نيقوسيا.

وأوضح البيان أن الوزيرين سيعقدان اجتماعاً خاصاً يتبعه محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها.

كما سيتم تبادل الآراء حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والوضع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الطاقة وجهود مكافحة الإرهاب.

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وسيطلع كذلك خريستودوليديس نظيره السعودي على آخر التطورات في القضية القبرصية بالإضافة إلى الوضع في شرق البحر المتوسط.

وسيعقب المحادثات مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

ومن المقرر أن يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ورئيس مجلس النواب ديمتريس سيلوريس.

 

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