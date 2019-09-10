شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى تطورات الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.