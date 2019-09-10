شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سأفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة حال فوزى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى كلمة له مذن قليل أنه فى حال فوزه فى الانتخابات القادمة فإنه سوف يفرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات فى الضفة الغربية .
وطالب "نتنياهو" جموع الإسرائيلين بالمشاركة فى الانتخابات القادمة ، كما عوده الجمهور فى إسرائيل ، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة من أجل بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات فى الضفة الغربية من خلال الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية .
وأشار إلى أن فرض السيادة بمثابة خطو كبيرة وتاريخية فى تاريخ إسرائيل تصب فى صالح الدولة والمستوطنين ، وستكون أول قرار اتخذه عقب فوز الليكود فى الانتخابات وتشيكل الحكومة الجديدة .
وستجرى الانتخابات المقبلة فى 17 سبتمبر الجارى ، وتظهر استطلاعات الرأى تقدم حزب الليكود.
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