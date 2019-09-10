شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما لمليشيا الحوثى باتجاه الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة، باتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت " أن قوات الجيش رصدت، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في منطقة الجبلية، بمديرية التحيتا واستهدفتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي .

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