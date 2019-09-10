عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365 أعلنت الخارجية الأردنية، الثلاثاء، استدعاء سفير تل أبيب لديها؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنين اثنين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقت الخليج 365 نسخة منه. Advertisements وقالت الوزارة إنها "تتعامل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة؛ لإطلاق سراح المواطنين عبد الرحمن مرعي والسيدة هبة عبد الباقي، اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهم جسر الملك حسين". ولم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها، توقيت اعتقال مواطنيها من جانب إسرائيل. غير أنها طلبت من الجانب الإسرائيلي إعلامها بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهه لمواطنيها ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية، بحسب البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يستدعي سفير إسرائيل للمطالبة بإطلاق اثنين من مواطنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.