الصحة العراقية: 31 قتيلا و100 جريح في تدافع كربلاء

العراق / عامر الحساني / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حوادث التدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد، إلى 31 قتيلا و100 جريح.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، إن "الحصيلة ارتفعت إلى وفاة 31 شخصا وإصابة 100 آخرين، 10 منهم حالتهم حرجة".
وعاود "البدر" التأكيد على أن هذه الحصيلة ليست نهائية.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، مقتل 16 شخصا وإصابة 75 آخرين، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.
وذكر مصدر أمني في وقت سابق للأناضول، أن 31 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات في انهيار ممشى أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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